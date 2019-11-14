В одной из томских школ открылся ГИБДД-класс

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2019 // Фото: Admin.tosmsk.ru

Накануне в томской школе № 16 открыли состоялась презентация первого предпрофильного класса в Томской области. 29 учеников класса будут углубленно изучать право, правила дорожного движения и научатся водить автомобиль.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по окончанию школы при достижении 18-летия ребята получат водительские права. Сейчас в нем занимаются девятиклассники, они знакомятся с особенностями службы автоинспекторов. Для них разработана специальная учебная программа. В 10-11 классах ребята получат образование по «узким» предметам, а также пройдут дополнительную физподготовку.

Кроме того ученики класса ГИБДД смогут поступить в высшие учебные заведения системы МВД на специальности, связанные с безопасностью дорожного движения. Специальные дисциплины, такие как автодело, административное право и др. ребятам будут преподавать сотрудники полиции. Особое внимание уделят и патриотическому воспитанию.

Как отметили в городском департаменте образования, в предпрофильном классе занимаются победители спортивных соревнований разного уровня, волонтеры, участники движения ЮИД и пр. Они активные участники профилактических мероприятия и акций ГИБДД: «Живые знаки», «Тетрис», «Простые правила», Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» и т.п.

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