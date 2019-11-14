В Томской области навязчивых коллекторов оштрафовали за некорректное поведение по отношению к должнику

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области коллекторское агентство оштрафовали на 200 тыс. рублей за некорректное поведение по отношению к должнику, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На протяжении нескольких месяцев коллекторы звонили и направляли должнику сообщения с требованием вернуть деньги.

"Отступления от норм заключались в оказании психологического давления, превышении частоты взаимодействия, использовании выражений, унижающих честь и достоинство и др. Кроме того, коллекторы без согласия должника общались таким же образом с третьим лицом, не имеющим отношения к долгу", - говорится в сообщении.

В свою очередь, по данному факту было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Арбитражный суд Томской области вынес решение о привлечении организации к административной ответственности.

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