Проект томских биологов прошел экспертизу для создания стартапа в Евросоюзе

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива БИ ТГУ

Технология «Аэрощуп», разработанная учеными Биологического института Томского госуниверситета для очистки донных отложений водоемов от нефти, станет основой стартапа, работающего на рынке Европейского союза.

Как, сообщает пресс-служба вуза, в начале 2020 года на территории ЕС планируется создать предприятие, которое будет заниматься продвижением технологии Томского государственного университета.

– В этом году мы начали сотрудничать с реактором коммерциализации – платформой, которая занимается созданием в ЕС новых технологических стартапов, сводя предпринимателей с учеными, – рассказывает директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. – Недавно в Риге состоялся Ignition Event – мероприятие по подбору партнеров, которое проходит раз в полгода. На нем ученые представляют уже проверенные на практике инновационные изобретения предпринимателям, заинтересованным в коммерциализации перспективных технологий. На этапе отбора проекты рассматривает большое количество экспертов. Мы успешно прошли отбор и уже познакомились с предпринимателями, которые будут заниматься продвижением экологических технологий ТГУ.

Эффективность «Аэрощупа» уже проверена на практике. В 2017–2018 гг. технология использовалась для диагностики степени загрязнения водоемов в ХМАО-Югры. Вместе с промышленным партнером ТГУ – АО «Самотлорнефтегаз» – был реализован проект по очистке озера в Нижневартовском районе. После рекультивации концентрация углеводородов в донных отложениях снизилась в 50 раз. Проект вошел в тройку финалистов премии РГО. В 2019 году в рамках соглашения с АО «Самотлорнефтегаз» команда почвоведов и биологов с помощью «Аэрощупа» провела диагностику 100 водных объектов. На основании результатов экспертизы будет разработан проект комплексной реабилитации озер.

Достоинством «Аэрощупа» является экологичность технологии. Очистка водоёмов производится без использования препаратов и выемки грунтов, что является основой большинства существующих методов.

– В Европе очень востребованы «зелёные» технологии, поэтому у разработки БИ ТГУ хорошие перспективы продвижения на рынке, – отмечает инженер проекта «Аэрощуп» Андрей Трифонов. – Одной из точек приложения нашей технологии может стать очистка портов, где десятилетиями осаждалась нефть и нефтепродукты. На дне таких участков зачастую накапливается слой нефтяных углеводородов, что полностью убивает донную фауну и крайне негативно сказывается на морских и речных экосистемах. С помощью «Аэрощупа» можно эффективно решать эти проблемы.

Как отмечают разработчики технологии, наряду с европейским рынком большой интерес представляют Северная и Южная Америки. На этой территории идет активная добыча нефти, причем экологические требования зачастую нарушаются, поэтому загрязненность почвы и водоемов углеводородами довольно высока.

В настоящее время идет работа над адаптацией технологии к морским условиям. Решением этой технической задачи занимается международный консорциум CRENAME (Consortium of Researchers & Experts in North and Arctic Marine Ecosystems Oil Contamination), созданный по инициативе БИ ТГУ.

