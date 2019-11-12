В Томске из припаркованного грузовика украли корм для животных

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в краже из припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый проник в кузов Volvo, припаркованного по ул.Иркутский тракт, откуда украл корм для животных. Причиненный ущерб оценивается в 110 тыс.рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Теперь молодому человеку грозит до двух лет колонии.

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