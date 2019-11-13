Томская область дополнительно получила почти 53 млн рублей по национальному дорожному проекту

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Томская область попала в число 36 регионов, которые получили дополнительные средства в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«8 ноября правительство распределило почти 14,8 миллиарда рублей между 36-ю субъектами РФ на реализацию капиталоемких проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях. Деньги распределены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» между регионами, успешно справившимися с годовыми планами», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он сообщил, что дополнительные средства из федерального бюджета в размере 52,7 млн рублей будут направлены на второй этап строительства подъезда к терминалу томского аэропорта — 226-местную парковочную площадку. Трехлетний контракт на ее строительство слева от участка 19‑20,185 км автомобильной дороги Томск ‑ Аэропорт заключен с областным ДРСУ. В рамках первого этапа в 2019 году построена парковочная площадка на 132 машино-места справа от этого участка.

«В этом году благодаря усилиям губернатора Сергея Жвачкина нам удалось привлечь из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог свыше 2,58 миллиарда рублей. Из них более 1,82 миллиарда — на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 760 миллионов рублей — на третий этап строительства транспортной развязки на 76-м километре с железной дорогой Тайга ‑ Томск», — подчеркнул Игорь Шатурный.

В 2019 году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 83 субъектах РФ. В числе ключевых целей проекта — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

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