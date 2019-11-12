Томич стал чемпионом мира по грэпплингу в кимоно

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томский спортсмен Евгений Диденко стал чемпионом мира по грэпплингу в дисциплине «грэпплинг ги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания, в которых приняли участие 900 спортсменов из 20 стран мира, проходили в Баку. Томич взял «серебро» в дисциплине «грэпплинг — ветераны», и «золото» в подразделе «грэпплинг ги» (борьба в кимоно).

Евгений Диденко ранее принимал участие в 11 чемпионатах мира по грэпплингу, трижды становился призером соревнований, однако чемпионский титул завоевал только в 2019 году. В арсенале томича медали чемпионатов России, а также чемпионатов США, Украины, Польши.

Теперь спортсмен выступит на чемпионате России по греко — римской борьбе и чемпионате Монголии по вольной борьбе.

Грэпплинг входит во Всемирную Олимпийскую федерацию спортивной борьбы (UWW) вместе с греко — римской и вольной борьбой. Дисциплина включает в себя элементы вольной борьбы с применением удушающих и болевых приемов и подразделяется на грэпплинг (борьба в обтягивающей майке и шортах) и грэпплинг ги (борьба в кимоно).

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