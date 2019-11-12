Главный редактор «Томского Обзора» расскажет о том, как писать краеведческие тексты

12 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», продюсер Makushin Media lab Елена Фаткулина проведет 17 ноября 2019 года мастер-класс на тему основ работы с научно-популярным краеведческим текстом.

Встреча состоится с 11:30 до 14.00 в Томском областном краеведческом музее (главный корпус, пр. Ленина, 75) на выставке «Сибиряки вольные и невольные».

Если вы многое можете рассказать, но не знаете, как изложить информацию «на бумаге», имеете навыки работы с текстом, но хотите их улучшить, а также хотите написать не только содержательную, но и интересную статью, приходите.

Встреча состоится в рамках воскресных заседаний Центра прикладной истории «Со-Действие» и образовательной программы конкурса локальной и семейно истории «ИсториЯ».

Дополнительная информация: куратор проекта Назаренко Татьяна Юрьевна, тел. 8-913-885-7048; markele@mail.ru.

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