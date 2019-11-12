Несмотря на морозы томичам советуют не кормить голубей в общественных местах

12 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Специалисты управления Россельхознадзора по Томской области рекомендуют населению отказаться от контактов с голубями в местах их скопления из-за опасных заболеваний, которые переносят эти птицы, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Специалисты управления Россельхознадзора по Томской области не советуют кормить птиц в местах их большого скопления и там, где они обитают регулярно. Голуби хорошо запоминают, где им сытно и вкусно, и часто слетаются именно туда», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, голуби переносят возбудителей заболеваний, опасных для человека, среди которых туберкулез, энцефалит, сальмонеллез, токсоплазмоз, птичий грипп и орнитоз.

Так, заболевший орнитозом начинает кашлять, появляются дыхательная недостаточность и одышка. Затем бактерии по кровеносным сосудам разносятся по всему организму.

Кроме того, в местах скопления голубей тротуар, земля, бордюры густо покрыты пометом, содержащим мочевую кислоту. Испаряясь, она отрицательно действует на верхние дыхательные пути человека, раздражая их, а у астматиков может вызвать приступы.

Замруководителя управления Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что безопасней заботиться о голубях, если организовывать для них точки кормления, близкие к природным.

«Вместо того, чтобы разбрасывать хлеб в общественных местах, лучше высаживать кусты рябины, ранетки и черемухи. Также можно организовывать кормушки, но вдали от мест скопления людей», — сказал Федулов.

По его словам, жители Томска часто жалуются на антисанитарию в общественных местах из-за чрезмерной заботы о голубях со стороны некоторых граждан.

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