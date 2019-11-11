Почти 40 фонарей установят в ближайшее время в Тимирязево

В ближайшее время 37 новых осветительных приборов установят на участках трех улиц в с.Тимирязевское, ведущих к школе №64, где ранее не было освещения, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году дополнительные светильники также смонтировали для обеспечения безопасности школьников, проживающих в частных домах пос. Киргизка, а также детей, посещающих школу на Кольцевом проезде. Кроме того, улучшились условия освещения пешеходного участка ул. Ивановского, ведущего к школе и детскому саду. А по обращению жителей в этом году осветительные приборы были установлены в пос. Аникино на ул. Басандайская и в поселке Апрель на улицах Листопадная и Успенского.

Сейчас продолжается монтаж приборов освещения в пешеходной зоне в Сосновом бору, где в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было создано новое общественное пространство. Там появится 75 новых светоточек. Еще 55 осветительных приборов было установлено в районе стадиона Буревестник. Кроме того, новые светильники смонтированы в Театральном сквере (32 шт.), на пересечении улиц Усова и Белинского (12 шт.), проспекта Кирова и улицы Красноармейской (32 шт.) и на новых баскетбольных площадках в Михайловской роще (18 шт.).

Новые фонари в этом году появились на ул. Красноармейская: здесь было установлено 213 светодиодных светильника. На это были выделены дополнительные средства из областного бюджета.

Всего в 2019 году в Томске, вдоль улично-дорожной сети и на общественных пространствах, создано порядка 950 новых светоточек. Часть этих работ выполнена за счет средств муниципалитета - в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 годы, подпрограммы «Обеспечение наружного освещения» и муниципального контракта, заключенного с ООО «Горсети».Часть светильников построена за счет областных и федеральных средств и передана городу.

В пресс-службе уточняют, что в прошлом дополнительное освещение было проведено на ряде улиц в мкр Степановка, Наука, пос. Залесье, Просторный, дер. Лоскутово, на пер. Нижний и других отдаленных улицах Томска. Самое большое число светильников было установлено в с. Дзержинское (115 шт.), кроме того, дополнительные опоры освещения появились на лыжных трассах на базе «Метелица», спорткомплексе «Кедр» и на Буревестнике. Всего в 2018 году в Томске загорелось 639 новых светильников.

Сегодня в уличном освещении Томска задействовано 23,5 тыс. светильников, из них более 2 тысяч – светодиодные, протяженность электрических сетей городского наружного освещения составляет 694,355 км.

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