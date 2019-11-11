Мужчина получил ожоги ушей и носа при пожаре в Томской области

11 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В минувшую субботу, 9 ноября, в деревне Голещихино Парабельского района загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19.25. Горел одноэтажный бревенчатый дом с дощатой верандой. Возгорание удалось ликвидировать к 20.43. Внутри дома обгорели стены, пол, потолок по всей площади, обгорели стены. Общая площадь пожара составила 80 кв.метров.

В результате пожара 37-летний мужчина получил ожоги 1,2 степени ушей и носа. С травмами он доставлен в центральную районную больницу.

Причина возгорания устанавливается.



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