Томские гиревики-юниоры взяли «золото» первенства мира

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томские гиревики Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова стали победителями первенства мира среди юниоров по гиревому спорту, которое проходит в Сербии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участниками соревнований стали 540 спортсменов из 38 стран. В составе сборной России выступают томские гиревики Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

В первый день первенства Дмитрий Черкашин уже завоевал золотую медаль в дисциплине «классическое двоеборье». В последующие дни томич в составе сборной выступил в дисциплине «толчок классический». Отечественная сборная заняла первое место: спортсмены совершили 211 подъемов, на счету Дмитрия Черкашина 51 подъем за три минуты.

Томичка Ольга Морозова стала обладательницей «золота» в категории до 68 кг в упражнении «толчок по длинному циклу».

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