Вылет рейса авиакомпании Azur Air из Томска во Вьетнам задержан по технической причине на 10 часов

11 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Красноярская прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов по факту многочасовой задержки чартерного рейса авиакомпании Azur Air из Томска в Камрань (Вьетнам), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

«Рейс должен был вылететь в полночь по местному времени, однако по технической причине был отложен, вылет ожидается в ближайшее время, посадка завершена, самолет обрабатывают противообледенительной жидкостью», — сказала она.

Полет выполняется на Boeing-757-200, на рейс зарегистрировано 233 пассажира.

На время ожидания пассажиров обеспечили напитками, горячим питанием, желающих разместили в гостинице.

«Томская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров», — добавила Горбунова.

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