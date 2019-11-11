Вылет рейса авиакомпании Azur Air из Томска во Вьетнам задержан по технической причине на 10 часов
Красноярская прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов по факту многочасовой задержки чартерного рейса авиакомпании Azur Air из Томска в Камрань (Вьетнам), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.
«Рейс должен был вылететь в полночь по местному времени, однако по технической причине был отложен, вылет ожидается в ближайшее время, посадка завершена, самолет обрабатывают противообледенительной жидкостью», — сказала она.
Полет выполняется на Boeing-757-200, на рейс зарегистрировано 233 пассажира.
На время ожидания пассажиров обеспечили напитками, горячим питанием, желающих разместили в гостинице.
«Томская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров», — добавила Горбунова.