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Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком

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Накануне, 9 ноября, на трассе в Томской области столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовой Mercedes, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.10 на 17 километре трассы Камаевка-Асино-Первомайское. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. Женщина-пассажир этого же автомобиля госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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