Директор томского музея примет участие в крупном международном форуме

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2019 // Фото: tomskmuseum.ru

Святослав Перехожев, директор Томского краеведческого музея имени М. Б. Шатилова, примет участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В рамках блиц-дискуссии «#ЭффективнаяФилантропия: целевые капиталы российских музеев», которая состоится 14 ноября в Российском этнографическом музее, он поделится своим опытом создания фонда целевого капитала для финансирования музея.

Как сообщают организаторы, в 2017 году Святослав Перехожев стал одним из победителей конкурса на обучение в Московской школе управления Сколкова по программе повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала», который проводится Благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках программы «Эффективная филантропия». Он получил грант от Фонда Потанина на обучение в Московской школе управления Сколково. Целью обучения стало формирование у представителей российских НКО единого видения в области создания и управления целевыми капиталами на основе лучших российских и международных практик.

За время учебы слушатели должны были реализовать проект, связанный с созданием, пополнением или продвижением целевого капитала в своих организациях. Пять эндаументов организаций, которые реализовали лучшие проекты, в 2019 году получат поощрительный взнос от Фонда Потанина в размере 5 млн рублей. Среди них – фонд целевого капитала Томского краеведческого музея имени М. Б. Шатилова. Он будет удостоен поощрительного взноса в размере 5 млн рублей. В ходе Санкт-Петербургского форума состоится торжественное вручение сертификатов на пополнение эндаумента.

Помимо Святослава Перехожева в дискуссии о возможностях успешного партнерства филантропического сектора и некоммерческих организаций в сфере культуры примут участие Оксана Орачева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, Ольга Драничкина, исполнительный директор Фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи и директор Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова Владимир Лузан. Модератором встречи выступит Алефтина Сатикова, руководитель пресс-центра Санкт-Петербургского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проводится с 2012 года и ежегодно собирает на одной площадке ведущих мировых экспертов, которые определяют ключевые векторы развития культуры и разрабатывают программы, нацеленные на сохранение и преумножение культурного наследия человечества.

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