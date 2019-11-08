Более 60 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Томске

8 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Сегодня, 8 ноября, в Томске в 16-этажном здании по ул.Ивана Черных, 66 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.09. К приезду пожарных горело на 16 этаже здания. К 11.25 ранг пожара вырос с №2 до №3. Пожарные фиксируют сильное задымление со 2 по 16 этажи. На месте работают 5 звеньев газодмымзащиты, всего в ликвидации возгорания участвуют 40 человек, 14 единиц техники.

К 12.09 возгорание удалось локализовать на площади 90 кв.метров. Из здания эвакуировано более 60 человек. Как сообщают очевидцы, с верхних этажей людей эвакуировали с помощью пожарной автолестницы.

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