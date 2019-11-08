Теленок и два поросенка погибли при пожаре в томском селе

8 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 7 ноября, в деревне Малое Протопопов Томского района загорелись надворные постройки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14.10. В результате пожара частично обгорела обрешетка крыши бани, стены снаружи, сгорела деревянная стайка, крытый двор. Также обгорели стены гаража, сгорел дровяник с 7 кубометрами дров, 14 тонн сена. В пожаре погибли теленок и 2 поросенка. Во время ликвидации возгорания пожарные эвакуировали 2 газовых баллона.

Общая площадь пожара составила 120 кв.метров. Ликвидировать возгорание удалось только к 16.10.

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