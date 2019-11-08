Томичей приглашают на лекцию одного из самых цитируемых российских химиков

Сегодня, 8 ноября, в Научно библиотеке Томского госуниверситета (пр.Ленина, 34а, большой концертный зал) пройдет открытая лекция заведующего лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха, члена Европейкой академии наук, профессора РАН Артёма Оганова. Он расскажет о кристаллографии и алгоритме для предсказания новых материалов, сообщает пресс-служба вуза.

Химик и кристаллограф Артём Оганов (h-индекс 65) известен работами по созданию методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказания кристаллических структур, а также по химии высоких давлений и изучению вещества планетных недр. Он единственный исследователь, который два года подряд получал премию Web of Science: в 2016 году был признан самым цитируемым российским ученым в области химии, в 2017 году — в области физики.

«Артём Оганов впервые посетит наш город — выступит с публичной лекцией и познакомится с томскими научными школами, — говорит организатор визита, директор Института „Умные материалы и технологии“ ТГУ Ирина Курзина. — Лекция состоится 8 ноября в Научной библиотеке ТГУ. Это возможность увидеть и услышать совершенно уникального человека и исследователя, который известен прорывными открытиями сразу в двух научных областях — физике и химии. Под его руководством открыты десятки новых веществ, в том числе тех, которые могут существовать на других планетах. Я думаю, что выступление этого учёного будет интересно широкому кругу слушателей — от студентов и аспирантов до научных сотрудников университетов и академических институтов Томска».

В ходе визита в ТГУ Артём Ромаевич посетит лаборатории четырех факультетов: ХФ, ФФ, ГГФ, РФФ, встретится с ректором Эдуардом Галажинским и проректором по науке по научно-исследовательской деятельности Александром Ворожцовым. Знакомство с ключевыми группами и научными подразделениями университета может стать основой для развития нового направления в области теоретического дизайна новых материалов и разработки методов предсказания структур и свойств вещества. Это важный аспект в разработке новых веществ и материалов, поскольку особо остро стоит вопрос создания материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки в условиях Сибири и Арктики. Предварительный теоретический этап по предсказанию свойств материалов станет основой для создания и внедрения новых технологий. Предполагается формирование в ТГУ новой научной группы под научным руководством Артёма Оганова и усиление работы по созданию новых соединений и веществ.

Лекция начнется в 15.00.

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