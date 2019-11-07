На днях томичей ждет резкое похолодание, снег и гололед

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В ближайшие дни, 8 и 9 ноября, в Томске ожидается резкое похолодание, дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Синоптики также прогнозируют ухудшение видимости и гололедные явления на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий и ограниченной видимости, томичей просят быть внимательными и осторожными: пешеходам соблюдать меры личной безопасности, а водителям транспортных средств выбирать безопасный скоростной режим.

В сообщении также отмечается, что на время непогоды МБУ «ТомскСАХ» подготовило технику: сегодня в ночь по городу дежурят 14 пескоразбрасывателей и 18 плужно-щеточных машин.

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