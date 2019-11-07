В следующем году в Томске благоустроят 16 объектов в рамках нацпроекта

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Более 50 общественных пространств благоустроят в Томской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Из них 16 — в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На минувшей неделе, 1 ноября, завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства 2020 года в муниципальных образованиях, где численность населения свыше 20 тыс. человек: Томск, Северск, Стрежевой, Асиновский, Томский, Кожевниковский и Колпашевский районы.

«Участие в голосовании приняли 124,3 тысячи человек, это 14 процентов от числа жителей региона старше 14 лет», — сообщил на прошедшем сегодня заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» замгубернатора Евгений Паршуто.

Нормативными документами определено, что в 2020 году в Томской области по нацпроекту будет благоустроено 54 общественных пространства. В Томске речь идет о 16 объектах, где восемь объектов переходящие с 2019 года

В Северске, Стрежевом и Колпашевском районе в 2020 году благоустроят по четыре объекта, в Томском и Асиновском районах — по три, в Кожевниковском — два объекта. В остальных муниципалитетах территории для благоустройства определены по итогам инвентаризации с учетом мнения жителей.

Предварительно из федерального бюджета на благоустройство 54 объектов в рамках нацпроекта в 2020 году регион получит 385 млн рублей.

«Формирование комфортной среды — это один из приоритетных вопросов, которому особое внимание уделяет губернатор Сергей Жвачкин. В 2020 году мы хотим внести в программу благоустройства дворовые территории, потому что на это есть большой спрос жителей Томской области, — сказал вице-губернатор Евгений Паршуто. — Конечно, здесь не обойтись без муниципального софинансирования. Это аспект, который нужно учитывать при работе согласительных комиссий по формированию бюджета».

По программе 2019 года благоустройство завершили 14 муниципальных образований. Работы продолжаются на 12 объектах, завершить их муниципалитеты рассчитывают до конца ноября.

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