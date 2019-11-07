Третий Фестиваль кино стран Европейского Союза пройдет в Томске

7 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Через две недели, 22 ноября, в кинотеатре Fакел (ул. Красноармейская, 120) стартует третий Фестиваль кино стран Европейского Союза, организованный Представительством ЕС в России, посольствами и институтами культуры европейских стран при поддержке администрации Томской области.

Как сообщают организаторы, за две фестивальные недели в кинотеатре Faкел томичи увидят фильмы из Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Словении, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. Кроме того, в этом году зрители смогут впервые открыть для себя и кинематографическое искусство Болгарии, Румынии и Хорватии.

Как и в предыдущие годы, практически все картины, которые будут показаны на Фестивале, отмечены крупнейшими национальными и международными премиями и снискали любовь зрителей как у себя на родине, так и за ее пределами. Так, в лонг-лист премии «Оскар» этого года в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошли драма «Иван» (Словения), получившая 8 премий на национальном кинофестивале 2017 года, и приключенческий эпос «Странствие» (Португалия), который стал не только самой масштабной португальской кинолентой 2018 года, но и победил в трех номинациях на премию национальной киноакадемии. Историческая драма латвийских кинематографистов «Отец ночь» поборется с другими иностранными фильмами за место в шорт-листе премии «Оскар» 2020 года. Французская комедийная драма «Блестяще!» отмечена национальной кинопремией «Сезар». Значительное число наград получил и немецкий байопик «Гундерманн».

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Ожидается, что почетными гостями официальной церемонии открытия Фестиваля станут Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер.

Краткий обзор фильмов смотрите на официальном сайте eufilmfest.ru.

Тэги/темы: