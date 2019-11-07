В Северске родственник погибшего избил врача «скорой» за нежелание реанимировать труп

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Следователи проводят проверку по факту избиения врача «скорой помощи» в Северске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Инцидент произошел 3 ноября. По предварительным данным, жителю Северска, упавшему на улице, вызвали бригаду «скорой», врачи которой зафиксировали его смерть. Однако прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а после того, как врач «Скорой помощи» сообщил о наступлении смерти последнего, избил врача.

По инициативе следственного комитета материал проверки изъят прокуратурой Северска из производства органов внутренних дел и передан в следственный отдел следственного управления.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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