Томские разбойники получили почти 40 лет колонии на троих за нападения на пенсионеров

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томской области вынесли обвинительный приговор в отношении нескольких человек, обвиняемых в разбойных нападениях, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В марте 2018 года житель села Кривошеино предложил двоим односельчанам совершить разбойное нападение на односельчанина-пенсионера. Организатор рассказал напарникам о том, где живет жертва, об имеющихся у нее деньгах, а также распределил роли между подельниками. Злоумышленники отправились на место преступления, но дом потенциальной жертвы оказался заперт. Тогда банда отправилась к следующей жертве - местной пенсионерке. Двое напали на нее, сбили с ног, несколько раз ударили молотком по голове и забрали имущество на 12,5 тыс. рублей. От смерти женщину спасла вовремя оказанная медпомощь.

После совершения преступления его организатор уехал в село Григорьевка Чаинского района, где предложил местному жителю совершить разбойное нападение на пенсионера в Кривошеино и убить его. Однако накануне запланированного преступления мужчину задержали полицейские.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил к 16, 15 и 8 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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