В Томской области отменили возрастные ограничения в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Томской области смогут участвовать медработники старше 50 лет, которые не могли участвовать из-за возрастных ограничений. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Считаю, что программа развития кадрового потенциала здравоохранения в малых городах и селах должна быть максимально широкой. И главный критерий ее участников — конечно, не возраст, а компетентность, желание жить и работать в глубинке», — прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

С начала года с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медицинскими кадрами пополнились больницы Александровского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского, Бакчарского районов, а также Светленская и Томская районные больницы. Трудоустроены 64 специалиста (48 врачей и 16 фельдшеров).

Напомним, участники региональных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» заключают договор с областным департаментом здравоохранения, по которому они обязуются отработать на селе не менее пяти лет. Размер «подъемной» выплаты для врача составляет 1 миллион рублей, для фельдшера — 500 тысяч.

В Томской области программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года, а «Земский фельдшер» — с 2015-го. За это время в медицинские организации на селе и в малых городах трудоустроено 780 человек — 711 врачей и 69 фельдшеров.

Подробные условия участия в программе и актуальные вакансии размещены на сайте департамента здравоохранения Томской области.

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