Томичей приглашают на public talk с Евгением Паршуто

7 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 8 ноября, в «Точке кипения» состоится встреча в формате public talk с главным архитектором Томской области, заместителем губернатора по строительству и инфраструктуре Евгением Паршуто.

В рамках встречи, организованной Клубом активных горожан и Mакушин media lab, журналист и главный редактор интернет-издания «Томский Обзор» Елена Фаткулина побеседует с Евгением Паршуто о том, что ждет Томск в ближайшие годы.

Речь пойдет о том:

Как найти баланс между сохранением и развитием исторического города?

Как учесть интересы горожан, бизнеса и власти, найти ресурсы и предотвратить неверные шаги?

Что делает город интересным для туристов, инвесторов и жителей?

Что будет с границами исторического поселения и что построят в городе в ближайшие годы?

Вход свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на месте непосредственно перед началом мероприятия.

Евгений Паршуто, главный архитектор, заместитель Губернатора Томской области, давно и глубоко знаком со всеми проблемами сохранения и развития Томска. Дипломированный архитектор, после работы в архитектурном вузе, в 90-е он построил карьеру в бизнесе, создав один из крупнейших рекламно-информационных холдингов в городе. В нулевые стал заместителем Мэра города по развитию, курируя вопросы градостроительной политики, развития территории, а также строительства и архитектуры. С 2016 года — заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, кроме того, c августа 2017 — главный архитектор региона.

Тэги/темы: