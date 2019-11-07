18+
18+

Сегодня в центре Томска на час изменится схема движения общественного транспорта

Общественный транспорт, Томские новости, ограничение движения схема проезда шествие революция Сегодня в центре Томска на час изменится схема движения общественного транспорта

Сегодня, 7 ноября, на время проведения праздничного шествия, посвященного 102 годовщине Великой октябрьской социалистической революции, в центре Томска изменится схема движения общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, шествие, инициированное томским отделение КПРФ, пройдет с 10.55 до 11.50. В это время будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 2 и 4. Троллейбусы маршрута №1 будут курсировать по схеме: Приборный завод – пр. Комсомольский – Томск-I; маршрута № 3: ОКБ – пр. Комсомольский – Томск-I; № 6: мкр. Радужный – ул. 79-й Гв. Дивизии – пр. Комсомольский – Томск-I, и маршрута № 7: Приборный завод – Томск-I.

Изменение схемы движение коснется и автобусных маршрутов. Они будут следовать по схеме:

Номер маршрута
Направление
Путь следования
2, 3, 4, 12, 23, 31.
  • от пл. Ленина
  • Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки, пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, ул. Белинского, пр. Кирова, далее по маршруту
  • к пл. Ленина
    ( в т.ч. маршрут № 442)
  • пр. Кирова – ул. Белинского – пр. Фрунзе – ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, пр. Ленина – далее по маршруту
5,16,52
  • от пл. Ленина
  • Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки, пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, далее по маршруту
  • к пл. Ленина
    в т.ч. маршрут 25
  • Пр. Фрунзе, ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, пр. Ленина – далее по маршруту
29,8/9
  • к пл. Ленина
  • Ул. Московский тракт, пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Белинского, пр. Фрунзе – ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, – далее по маршруту
  • от пл. Ленина
  • Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки, пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, ул. Белинского, пр. Кирова, пр. Ленина, ул. Московский тракт - далее по маршруту
22,30/33,32,26, 19
  • от пл. Ленина
  • Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки, пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Учебная, пр. Ленина- далее по маршруту
  • к пл. Ленина
  • Пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Белинского, пр. Фрунзе, ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, пр. Ленина – далее по маршруту
53,36/37
  • от пл. Ленина
  • Пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Учебная, пр. Ленина – далее по маршруту
  • к пл. Ленина
  • Пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Белинского, пр. Фрунзе – далее по маршруту
Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle