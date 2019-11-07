Сегодня в центре Томска на час изменится схема движения общественного транспорта
7 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева
Сегодня, 7 ноября, на время проведения праздничного шествия, посвященного 102 годовщине Великой октябрьской социалистической революции, в центре Томска изменится схема движения общественного транспорта.
Как сообщает пресс-служба мэрии, шествие, инициированное томским отделение КПРФ, пройдет с 10.55 до 11.50. В это время будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 2 и 4. Троллейбусы маршрута №1 будут курсировать по схеме: Приборный завод – пр. Комсомольский – Томск-I; маршрута № 3: ОКБ – пр. Комсомольский – Томск-I; № 6: мкр. Радужный – ул. 79-й Гв. Дивизии – пр. Комсомольский – Томск-I, и маршрута № 7: Приборный завод – Томск-I.
Изменение схемы движение коснется и автобусных маршрутов. Они будут следовать по схеме:
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Номер маршрута
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Направление
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Путь следования
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2, 3, 4, 12, 23, 31.
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5,16,52
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29,8/9
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22,30/33,32,26, 19
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53,36/37
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