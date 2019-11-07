Сегодня в центре Томска на час изменится схема движения общественного транспорта

7 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Сегодня, 7 ноября, на время проведения праздничного шествия, посвященного 102 годовщине Великой октябрьской социалистической революции, в центре Томска изменится схема движения общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, шествие, инициированное томским отделение КПРФ, пройдет с 10.55 до 11.50. В это время будет приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 2 и 4. Троллейбусы маршрута №1 будут курсировать по схеме: Приборный завод – пр. Комсомольский – Томск-I; маршрута № 3: ОКБ – пр. Комсомольский – Томск-I; № 6: мкр. Радужный – ул. 79-й Гв. Дивизии – пр. Комсомольский – Томск-I, и маршрута № 7: Приборный завод – Томск-I.

Изменение схемы движение коснется и автобусных маршрутов. Они будут следовать по схеме:

Номер маршрута Направление Путь следования 2, 3, 4, 12, 23, 31. от пл. Ленина Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки , пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, ул. Белинского, пр. Кирова, далее по маршруту к пл. Ленина

( в т.ч. маршрут № 442) пр. Кирова – ул. Белинского – пр. Фрунзе – ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, пр. Ленина – далее по маршруту 5,16,52 от пл. Ленина Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки , пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, далее по маршруту к пл. Ленина

в т.ч. маршрут 25 Пр. Фрунзе, ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, пр. Ленина – далее по маршруту 29,8/9 к пл. Ленина Ул. Московский тракт, пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Белинского, пр. Фрунзе – ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, – далее по маршруту от пл. Ленина Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки , пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, ул. Белинского, пр. Кирова, пр. Ленина, ул. Московский тракт - далее по маршруту 22,30/33,32,26, 19 от пл. Ленина Пл. Ленина, ул. Набережная реки Ушайки , пер. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Учебная, пр. Ленина- далее по маршруту к пл. Ленина Пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Белинского, пр. Фрунзе, ул. Крылова, пер. Пионерский, пл. Ленина, пр. Ленина – далее по маршруту 53,36/37 от пл. Ленина Пр. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Учебная, пр. Ленина – далее по маршруту к пл. Ленина Пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Белинского, пр. Фрунзе – далее по маршруту

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