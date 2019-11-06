Сотрудники городской администрации проверят состояние контейнерных площадок в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники районных администраций и представители регионального оператора проведут объезд контейнерных площадок, на которые за последние дни поступали жалобы от томичей на несвоевременный вывоз мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

«Задачу проверить поступающие обращения и наиболее проблемные участки перед нами поставил мэр Томска Иван Кляйн. Администрация создала все условия для того, чтобы профильное предприятие оказывало свои услуги томичам качественно и в установленный срок. Была приобретена новая техника, закуплены емкости для сбора мусора, модернизирована схема размещения контейнеров. И регоператор по законодательству обязан обеспечить своевременный и качественный вывоз ТКО, в том числе на тех площадках, где были установлены дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора», - отметил руководитель профильного департамента Сергей Аушев.

Во время рабочего мероприятия его участники оценят ситуацию на контейнерных площадках, выяснят необходимость установки емкостей для сбора мусора, в том числе, и специализированных «сеток», скорректируют график вывоза отходов.

Отметим, за неделю региональный оператор вывез на досортировочный комплекс в город Северск 31,5 тонны отходов из установленных ранее контейнеров для «сухой» фракции. Из них суммарно было выбрано 20, 9 тонн отходов разных фракций, они подготовлены для дальнейшей переработки.

Оставшиеся «хвосты», согласно территориальной схемы, отправлены на захоронение на полигон Сурово-Сухоречье.

Тэги/темы: