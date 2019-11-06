В Томске начали возводить фундамент будущего хирургического корпуса томского онкодиспансера

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Подрядчик приступил к заливке монолитного фундамента на месте возведения будущего хирургического корпуса томского онкодиспансера, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее ЗАО «СУ ТДСК» — завершил подготовку стройплощадки и котлована.

«До конца года планируется приобрести и доставить в Томск вентиляционное оборудование для строящегося объекта, о чем уже есть договоренность с заводом-производителем», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Также в течение ноября-декабря будет решен вопрос с присоединением строящегося объекта ко всем коммуникациям.

Хирургический корпус онкодиспансера вместит стационар на 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.

Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.

Тэги/темы: