В Томске загорелась крыша автосервиса

6 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 6 ноября, в Томске загорелась крыша автосервиса по пер.Рабочий, 29, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.58. Возгорание удалось ликвидировать к 14.14. Площадь горения составил 350 кв.метров. Эвакуировано 4 баллона с пропаном. Из гаражей эвакуировано 2 автомобиля. Пострадавших нет.

На месте работали 12 единиц техники и 52 человека.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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