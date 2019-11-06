Томские археологи установили месторасположение Кетского острога XVI-XVIII вв

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2019 // Фото: tsu.ru

Археологи Томского госуниверситета установили месторасположение Кетского острога, который существовал на территории Томской области с конца XVI в. до середины XVIII в. и был опорной базой для дальнейшего освоения Сибири. Из-за неудачно выбранного места этот укреплённый населённый пункт несколько раз перемещали, и учёные ТГУ при помощи карт и свидетельств путешественников и исследователей установили, где острог располагался после второго и третьего переезда, сообщает пресс-служба вуза.

– Русские появились в Сибири на территории современной Томской области в конце XVI века, они продвигались по Оби с севера на юг. Здесь они столкнулись с сопротивлением местного населения – селькупов – и после победы для контроля над территориями построили несколько опорных пунктов. Один из них – Нарымский острог – это современный Нарым, он контролировал северо-запад современной Томской области. А для контроля над северо-востоком и частью Красноярского края был основан Кетский острог. Изначально он, по-видимому, находился на границе Томской области и Красноярского края на реке Кеть. От неё, собственно, пошло и название острога, – рассказал сотрудник музея истории, археологии и этнографии Сибири Евгений Барсуков.

На первом месте Кетский острог просуществовал около пяти лет, однако месторасположение было не очень удобным – туда было тяжело доставлять запасы. В связи с этим острог был оставлен и приблизительно в 200 км вниз по реке построен новый. Однако место опять было выбрано неудачно – вокруг не было земель, пригодных для земледелия, река размывала берег, где находились укрепления и постройки, поэтому острог просуществовал там около двух десятилетий, и его снова решили переместить. В этот раз его перенесли в район села Кетское – это современный Колпашевский район Томской области. Так Кетский острог трижды менял местоположение, при этом для установления точных координат до сих пор не было предпринято никаких археологических экспедиций. Учёные ТГУ определили второе и третье местоположения острога.

– Второе место мы нашли по картам – это территория современного Верхнекетского района, недалеко от устья реки Орловки (правый приток Кети). Мы проанализировали письменные свидетельства об этом месте, старые карты и лоции Кети [прим. – карта рек]. На некоторых из них удалось обнаружить пункт «Старое место Кетского острога», – рассказал Евгений Барсуков. – Кроме того, в XVII-XVIII веках Кеть была частью водного пути на восток. Путешественники и исследователи, проследовавшие по этой реке, оставили ее описание. Например, посланник из Москвы в Китай Николай Милеску Спафарий в середине XVII века проехал через север Томской области, оставив сообщение об этом остроге. Место расположения старого Кетского острога было своеобразным ориентиром, оно находилось приблизительно на середине водного пути по Кети, поэтому оказалось на лоциях и в записках путешественников. Конечно, это очень приблизительные описания, но, сопоставив их и данные карт, удалось определить отрезок реки, где он находился.

По словам учёного, значимую роль в определении места также сыграли топонимы. Археологи установили, что на этом отрезке реки встречается места с названиями, в основе которых слово «город»: «протока городецкая», «остров городецкий». Пока учёным не удалось доказать, что обнаруженные там объекты являются остатками острога, однако археологические исследования в этом районе только начинаются. В следующем полевом сезоне планируется продолжить поиски.

На третьем месте Кетский острог просуществовал с 20-30-х годов XVII до середины XVIII века, именно тогда в исторических источниках встречаются последние упоминания о нем.

– В документах встречаются сведения, что в третий раз острог перенесли в район села Кетское, которое перестало существовать во второй половине XX в. Это довольно большая территория, которую, после того как село перестало существовать, разровняли. Первоначальный рельеф, служащий для археологов ориентиром, был уничтожен, – пояснил Евгений Барсуков. – Помогла случайность. Несколько лет назад на этом месте проводили пожарную опашку, в связи с чем на некоторых участках оказался нарушен слой. Осмотрев эти фрагменты, мы обнаружили находки, которые помогли сориентироваться и выявить места, где мог сохраниться наиболее ранний культурный слой.

В 2018 году экспедиция не дала результатов, однако в этот раз археологи заложили шурф удачно – практически сразу стали встречаться артефакты. Учёные нашли нож, топор, кресало, русскую и инородческую керамику. Кроме того, удалось найти часть земляного вала, который, по-видимому, раньше окружал стены Кетского острога. Его засыпали и выровняли, но по стратиграфии (последовательности слоев земли) он прослеживается.

– На небольшом участке мы обнаружили достаточно много находок. В основном это фрагменты посуды, интересно, что и селькупская, и русская керамика встречаются в одном слое. Этот факт еще предстоит осмыслить, возможно, это свидетельство смешанных браков, либо совместного проживания пришлого русского и местного селькупского населения. Хотя в XVII веке отношения между ними складывались не всегда гладко, – добавил Евгений Барсуков.

Как отметил археолог, письменных свидетельств XVII века о населении севера Томской области практически нет, поэтому археология и подобные находки могут рассказать много интересного: как люди жили, как они пытались освоить эти достаточно суровые территории, какие существовали адаптационные механизмы. Анализ месторасположения острогов, природно-географической ситуации позволит выявить критерии при выборе мест для создания острогов и русских поселений, реконструировать события первых десятилетий русского присутствия в Сибири.

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