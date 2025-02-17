Бывший и. о. мэра Томска Ратнер назначен замгубернатора по агропромышленной политике

17 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Михаил Ратнер, ранее занимавший пост исполняющего обязанности мэра Томска, назначен заместителем губернатора по агропромышленной политике и природопользованию. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-служба обладминистрации, новый вице-губернатор будет курировать агропромышленный и лесопромышленный комплексы, рыбохозяйственную отрасль, ветеринарную безопасность, государственный технический надзор, природопользование и недропользование в части хозяйственного оборота общераспространенных полезных ископаемых.

Напомним, Михаил Ратнер родился в Томске. В 1999 году окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «физическая культура и спорт», в 2002-м — Томский государственный университет по специальности «менеджмент». В 2013 году прошел обучение в Томском политехническом университете по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ «Управление проектами».

С 2003 года Михаил Ратнер работал в мэрии Томска, где прошел путь от специалиста финансово-экономического комитета департамента недвижимости до заместителя начальника, а затем и начальника департамента недвижимости администрации Томска. В 2017 году назначен заместителем мэра по экономическому развитию и инновациям. С ноября 2020-го исполнял обязанности мэра. Принимал участие в первом конкурсе на должность мэра Томска, но снял свою кандидатуру после самоотвода единственного конкурента. Позже он отказался от участия в конкурсе на должность градоначальника.

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