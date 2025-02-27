«Ростелеком» погрузил в историю связи томских школьников

27 февраля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В музее связи «Ростелекома» прошла познавательная экскурсия для учеников пятого класса Томского физико-технического лицея. Представители компании рассказали ребятам о работе связистов в военное время, развитии телекоммуникаций в области и современных цифровых технологиях.

Экскурсовод обратила внимание школьников на труд телефонистов, телеграфистов и монтеров во время Великой Отечественной войны. Также ребята посмотрели, как работает механический телевизор начала XX века, аппарат Морзе, декадно-шаговая и координатная АТС.

— В этом году празднуется 80-я годовщина Победы. Мы должны помнить и чтить тех людей, которые сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. На Томском телеграфе в те тяжелые времена работали молодые девушки, начиная с 13 лет. Несмотря на трудности с продовольствием и недостатком необходимых ресурсов, таких как клей и бумага, они обеспечивали бесперебойную связь, — отметила директор музея связи Светлана Хворова.

По завершении экскурсии представители компании организовали тематическую викторину. Первые пять участников, правильно ответившие на вопросы, получили в подарок книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» и сертификаты на три месяца бесплатного доступа к образовательному сервису «Ростелеком Лицей». На платформе можно готовиться к экзаменам, изучать английский язык, развивать логику, память, мышление и получать углубленные знания по школьной программе.

— Современной молодежи сложно представить времена без интернета и смартфонов. Музей связи — особое место, здесь собраны экспонаты разных временных эпох, которые помогают воспроизвести и почувствовать атмосферу прошлого. Коллекция хорошо и наглядно демонстрирует все этапы развития коммуникаций, в том числе в нашем городе и области, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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