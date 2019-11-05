Бывший проректор ТГУ стал исполняющим обязанности ректора ТПУ

5 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Виктор Демин — экс-проректор Томского госуниверситета по образовательной деятельности с завтрашнего дня вступит в должность исполняющего обязанности декана Томского политехнического университета. Нового главу коллегам представил губернатор Томской области и председатель наблюдательного совета вуза Сергей Жвачкин.

Новый ректор сменил на этом посту прежнего ректора Петра Чубика, который возглавлял вуз на протяжении 10 лет. Его полномочия завершились в конце прошлого года, до 10 октября 2019 он руководил вузом в качестве исполняющего обязанности. Виктор Демин избран на должность исполняющего обязанности ректора на срок не более года.

«ТПУ на очень хорошем счету и, конечно, у нас есть амбиции для того, чтобы двигаться дальше. Я думаю, что мы все вопросы, обязательно будем обсуждать совместно и наметим общий курс», — отметил Виктор Демин.

По его мнению вуз должен развиваться в двух направлениях — создании научно-образовательного центра и участие в проекте «5-100».

Также губернатор представил нового первого проректора вуза Андрея Яковлева, выпускника Уфимского государственного авиационного университета, специалист в области прикладной математики и информатики, доктор физико-математических наук.

Виктор Демин в 1980 году окончил радиофизический факультет ТГУ, с 2001 по 2013 год работал деканом радиофизического факультета госуниверситета, с 2014 года — проректор ТГУ по образовательной деятельности. Демин — кандидат физико-математических наук, доцент, автор более 180 научных работ, обладатель 12 патентов и авторских свидетельств.

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