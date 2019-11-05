«Тунгусовский лесопарк» в Томской области взяли под охрану ради сохранения даров природы для местных жителей

5 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томской области своим постановлением создали ландшафтный парк областного значения «Тунгусовский лесопарк», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайте обладминистрации.

«Природный комплекс „Тунгусовский лесопарк“ объявляется ландшафтным парком областного значения, а территория, занятая им, — особо охраняемой природной территорией областного значения», — говорится в тексте постановления.

В связи с этим на территории природного комплекса запрещено, в том числе выдавать землю под строительство, проводить разведку и добычу полезных ископаемых, а также устраивать полигоны захоронения отходов, свалки и скотомогильники.

«Тунгусовский лесопарк» расположен у села Тунгусово Молчановского района Томской области на землях лесного фонда, его площадь составляет 362,37 га.

В областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что «Тунгусовский лесопарк» взяли под охрану ради того, чтобы сохранить место, где жители села собирают грибы и ягоды, а также проводят для детей экологические уроки.

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