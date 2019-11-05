Томичей предупреждают о возможных сбоях цифрового телевещания

Томский Обзор / Фото: 5 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

В ночь с 11 на 12 ноября филиал РТРС «Томский ОРТПЦ» займется перенастройкой цифровых ретрансляторов, что может привести к кратковременным помехам и перебоям в вещании первого мультиплекса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Плановые работы связаны с началом вещания губернского телеканал «Томское время» в цифровом формате: с 29 ноября региональный канал будет доступен на 9-й кнопке в эфире федерального «Общественного телевидения России» по пять часов в день — с 6 до 9 утра и с 17 до 19 часов.

При возникновении каких-либо неполадок с приёмом цифрового телевещания в течение 11 и 12 ноября телезрителям достаточно перенастроить телевизор или приставку: с помощью пульта войти в меню и выбрать «автопоиск каналов».

При возникновении сложностей за консультацией также можно будет обратиться на горячую линию МФЦ по телефону 8 (3822) 60-29-29.

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