«Газпромнефть-Восток» развивает взаимодействие с томскими производителями

5 ноября 2019 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Представители «Газпром нефти», Научно-Технического Центра «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Востока» провели рабочее совещание, посвященное вопросам импортозамещения и использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области в проектах в области нефтедобычи.

Цель встречи – оценка хода выполнения подписанной ранее дорожной карты «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром нефть».

Участники совещания посетили несколько томских предприятий, продукция и услуги которых могут быть задействованы в проектах предприятий «Газпром нефти», базирующихся в Томской области, в том числе и в «Газпромнефть-Востоке». Привлечение российских компаний направлено на создание прорывных отечественных технологий и продуктов для эффективного решения всего спектра задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью.

В 2019 году ожидается рост объемов закупок продукции и услуг у предприятий Томской области - до 10 млрд рублей. Сегодня более 80 % объемов закупок продукции и услуг обеспечивают 10 крупнейших производителей, специализирующихся на поставках автоматизированных систем управления технологическими процессами, электроприводов, запорной арматуры, кабелей, газосигнализаторов, горюче-смазочных материалов.

В настоящий момент на активах «Газпромнефть-Востока» готовится к опытно-промысловому испытанию устьевой манометр-термометр, производимый томской компанией «Сиам». С помощью этого прибора снимаются показатели давления и температуры на скважинах. Его принципиальное отличие от предшествующих образцов – возможность передачи данных диспетчеру на месторождении по сетям GSM или по Bluetooth. В целом «Газпромнефть-Восток» сотрудничает с более чем 30 предприятиями региона. В их числе - АО НПФ «Микран», АО «ЭлеСи», ООО «Эко-Томск» и многие другие.

Свои разработки презентовали и научные организации региона по разным направлениям исследований. Нефтяникам были представлены высокотехнологичные услуги, оказываемые предприятию подрядными организациями при бурении скважин, расходные материалы для гидроразрыва пласта и буровых растворов, композитные материалы.

«Мы сейчас стали больше внимания уделять сотрудничеству с институтами. К примеру, совместно с Томским политехническим университетом мы объединили усилия по поиску рентабельных методов добычи трудноизвлекаемых запасов, заключив договор о совместном изучении доюрского комплекса углеводородов в Томской области. То есть, мы, как заказчик, формируем свои запросы и требования к научному сообществу. А уже на следующем этапе, администрация области может подключиться и оказать помощь в плане коммуникации с предприятиями, способными изготовить нужное нефтяникам оборудование для реализации новых, прорывных технологий. И на этой встрече мне приятно было видеть, что именно вузовская наука активно включилась в работу, предлагая свой потенциал для поиска ответов на вызовы отрасли», – отметил Дмитрий Ярчинский, главный инженер «Газпромнефть-Востока».

«Партнерство «Газпром нефти» и администрации Томской области имеет долгосрочные перспективы. Актуализированная дорожная карта продлила наше сотрудничество до 2020 года. Мы намерены развивать и дальше наши совместные проекты, в том числе и в рамках трехстороннего соглашения между администрацией Томской области, «Газпромнефть-Востоком» и Томским политехническим университетом по разработке технологий поиска «трудных» залежей нефти», — отметил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

Справка:

В июле 2017 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали актуализированную дорожную карту по расширению использования томской высокотехнологичной продукции на объектах нефтяной компании. Новый документ продлил до 2020 года срок соглашения, подписанного томским губернатором и главой компании в 2013 году.

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