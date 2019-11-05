Городская дума Томска скорректирует градостроительную политику в связи с возведением университетского кампуса

Дума Томска поддержит своими решениями строительство масштабного университетского кампуса на 20 тыс. человек, заявил спикер городской думы Сергей Панов на очередном собрании во вторник.

«Сейчас уже объявлен международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию (кампуса — прим.ред.). Определен земельный участок на левом берегу Томи. В этой связи и нам с вами, коллеги, предстоит большая работа, в том числе, по изменению стратегии в градостроительной политике города в этом направлении», — приводит слова Панова агентство "Интерфакс-Сибирь".

Он подчеркнул, что развитие вузов и науки является одной из главных точек роста для Томска и региона, поэтому задача гордумы — «всячески содействовать этому процессу».

Как сообщалось, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта «Образование». Наряду с общежитиями, в кампусе разместятся спортивные объекты и общественные пространства.

Строительство кампуса, который разместится на левом берегу реки Томь, потребует порядка 20 млрд руб.

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