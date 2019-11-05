В Стрежевом должник расплатился по алиментам, чтобы не потерять репутацию

Томский Обзор / Фото: 5 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томской области должник рассчитался с бывшей супругой узнав, что пристав обратила взыскание на заработную плату, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Индивидуальный предприниматель из Стрежевого исправно платил алименты и поначалу задолженности не имел. Однако судебному приставу от взыскателя поступила информация, что гражданин в определенный период имел дополнительный доход, оказывая организациям транспортные услуги по договорам подряда.

В адрес предприятий были направлены соответствующие запросы. Полученные ответы подтвердили информацию. В итоге у мужчины образовалась задолженность в 225 тыс.рублей.

Также пристав выяснила, что должник совсем недавно устроился на руководящую должность в одну из нефтегазовых компаний. На его зарплату было обращено взыскание. Но как только исполнительный лист поступил в организацию, должник пришел в отдел вместе с матерью детей и в присутствии пристава вручил ей требуемую сумму. Мужчина пояснил, что не хочет, чтобы о его долге узнали в коллективе. Так как долг погашен, предпринимателю остается ежемесячно выплачивать только текущие платежи.

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