Томские ученые научили нейросети искать свободные места на неорганизованных автомобильных парковках

Томский Обзор / Фото: 5 ноября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Разработчики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники создали доступную систему поиска свободных мест для неорганизованных автомобильных парковок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Система состоит из IP-камеры, нейросети, Telegram-канала и оригинального программного обеспечения.

«В системе используется свёрточная нейросеть, которая рассматривает не каждый пиксель, а группу и сначала определяет, похож ли образ, а потом детально его рассматривает», — говорится в пресс-релизе.

Далее по беспроводной или проводной связи данные передаются на сервер, и в режиме реального времени система определяет наличие свободных парковочных мест, оповещая об этом в Telegram-канале.

Также у системы есть возможность проанализировать собранные данные: когда парковка во дворе наиболее загружена, как часто случаются нарушения.

Отмечается, что в отличие от разрабатываемой системы большинство существующих решений рассчитаны на организованные парковки с четко очерченной сеткой, где чаще всего используются датчики давления или автоматически считаются на шлагбауме въезжающие автомобили.

Свою разработку разработчики в дальнейшем планируют привязать к ГИС-системам, чтобы пользователи смогли заранее найти парковочное мест на неорганизованных парковках.

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