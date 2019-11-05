18+
18+

Томские ученые научили нейросети искать свободные места на неорганизованных автомобильных парковках

IT, Томские новости, парковки нейронные сети искусственный интеллект обучение машин машинное обучение Томские ученые научили нейросети искать свободные места на неорганизованных автомобильных парковках

Разработчики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники создали доступную систему поиска свободных мест для неорганизованных автомобильных парковок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Система состоит из IP-камеры, нейросети, Telegram-канала и оригинального программного обеспечения.

«В системе используется свёрточная нейросеть, которая рассматривает не каждый пиксель, а группу и сначала определяет, похож ли образ, а потом детально его рассматривает», — говорится в пресс-релизе.

Далее по беспроводной или проводной связи данные передаются на сервер, и в режиме реального времени система определяет наличие свободных парковочных мест, оповещая об этом в Telegram-канале.

Также у системы есть возможность проанализировать собранные данные: когда парковка во дворе наиболее загружена, как часто случаются нарушения.

Отмечается, что в отличие от разрабатываемой системы большинство существующих решений рассчитаны на организованные парковки с четко очерченной сеткой, где чаще всего используются датчики давления или автоматически считаются на шлагбауме въезжающие автомобили.

Свою разработку разработчики в дальнейшем планируют привязать к ГИС-системам, чтобы пользователи смогли заранее найти парковочное мест на неорганизованных парковках.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle