Завтра в Томске откроется выставка «Нечеловеческое искусство»

4 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 5 ноября, в Томске в галерее «В главном» в ТГУ (пр.Ленина, 36) откроется выставка «Нечеловеческое искусство», на которой будут представлены необычные творческие эксперименты: акварели шимпанзе Александра (Северский зоопарк) и алгоритмическая живопись компьютерной нейронной сети.

Как сообщают организаторы, кураторы выставки ставят под вопрос эксклюзивное право человека называться/быть художником и предлагают искать новые возможности для изменения границ традиционных представлений об искусстве. Возможен ли нечеловеческий художественный процесс? Если приматы — наши предки, а умные компьютерные системы — своего рода наши отпрыски, то что мешает признать их творческий потенциал как членов одной семьи?

Случаи, когда у человекообразных обезьян (шимпанзе, горилл, орангутангов), выросших в неволе, проявляются художественные интересы, известны давно. Можно вспомнить знаменитого шимпанзе Конго из Лондонского зоопарка, который в середине XX века создал более 400 рисунков. Его деятельность описал в своей книге «Биология искусства» зоолог и художник — сюрреалист Десмонд Моррис.

Эксперименты с алгоритмической живописью и другими творческими возможностями компьютеров также далеко не новы. Их было немало еще на заре компьютерных технологий. Компьютерные нейронные сети сегодня дают уникальную возможность не только для машинного обучения, но и автономного генерирования изображений (в 2019 году такая работа была продана на аукционе Сотбис почти за пол миллиона долларов!).

В рамках данной выставки кураторы решили объединить разные формы нечеловеческого искусства. Конечно, акварели шимпанзе Александра созданы при участии и трогательной заботе сотрудников зоопарка, а алгоритмическая живопись нейронной сети стала возможна благодаря медиа-художнику Илье Дику (Кемерово). Но это лишь делает вопрос о нечеловеческом искусстве еще более интересным!

Открытие выставки состоится в 18.30. Сразу после в 318 ауд. в 19.00 состоится панельная дискуссия «Искусство нечеловеческих агентов» с участием художников, биологов, культурологов, зоопсихологов.

В рамках выставки «Нечеловеческое искусство» медиа-художник Илья Дик проведет серию мастер-классов. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Участники выставки: медиа-художник Илья Дик (Кемерово), шимпанзе Александр (Северский зоопарк), профессиональный фотограф-анималист Андрей Гудков (Москва).

Кураторы: Анастасия Куклина, Дмитрий Галкин

При активном участии: Глеб Листвин, Элеонора Новикова, Алена Овсянникова

Консультант: Олег Тютеньков (научный сотрудник БИ ТГУ)

Выставка будет работать до 15 декабря по будням с 10.00 до 18.00

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