В октябре томичи чаще заказывали шаурму и бургеры

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В октябре самой большой популярностью у томичей пользовались бургеры, шаурма, вок, манты и паста. Такие данные приводит сервис доставки блюд из кафе и ресторанов Яндекс.Еда.

Еду томичи предпочитают запивать морсом, и это тоже можно считать локальной особенностью: в России по объёму заказов лидирует кола. Самым популярным супом оказался лагман, на закуску жители Томска предпочитают сырные палочки, а на десерт — чизкейк.

Чаще всего томичи обедают с 12.00 до 14.00, а ужинают в районе 19.00 — именно на это время приходится основной пик заказов. Причём вечером жители города заказывают еду из ресторанов чаще, чем в обед. Среднее время доставки по городу с момента заказа сейчас составляет 34 минуты. С сервисом в том числе работают «Макдоналдс» и заведения «Гости» и «Строганина».

До 16 ноября в честь открытия в городе собственной доставки Яндекс.Еды на всё меню действует скидка 20%. Сделать заказ можно на сайте eda.yandex или через мобильное приложение для iOS и Android.

Яндекс.Еда — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. Заказать еду можно на eda.yandex и в приложениях для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 32 минуты. Яндекс.Еда появилась в феврале 2018 года и легла в основу нового фудтех-направления Яндекс.Такси. Позже в это же направление вошли сервис доставки продуктовых наборов и рецептов Яндекс.Шеф и сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут Яндекс.Лавка.

Тэги/темы: