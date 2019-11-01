В Томске на пересечении улиц Герцена и Киевской установят новый светофор

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Стационарные светофорные объекты установят вместо подвесного светофора на перекрестке ул.Герцена и ул.Киевской. Такое решение приняли специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства, ГИБДД и СМЭУ Томской области.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подвесной светофор был поврежден на этой неделе во время шквалистого ветра. С учетом высказанных горожанами мнений было принято решение заменить его четырьмя стационарными светофорными объектами, которые будут установлены вдоль проезжей части на специальных светофорных стойках.

По информации СМЭУ Томской области, новый светофорный объект появится на перекрестке уже 8 ноября.

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