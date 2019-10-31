Один погиб, пятеро травмированы в Томске в результате наезда автомобиля на пешеходов (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Автомобиль Renault Logan сбил трех пешеходов на тротуаре проспекта Фрунзе в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД в пятницу.

По предварительным данным ведомства, Renault выехал на тротуар, столкнулся с опорой ЛЭП, наехал на трех пешеходов, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем Ssang Yong, который, выехав на проезжую часть, врезался в автобус ПАЗ.

«В результате наезда женщина-пешеход погибла на месте происшествия. Два пешехода — девушка и молодой — человек, а также два пассажира автомобиля Ssang Yong и водитель Renault доставлены в больницу для осмотра», — сказал представитель пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают очевидцев ДТП.

Позже в пресс-службе сообщили, что в момент ДТП в автобусе ПАЗ находилось порядка 15 пассажиров, никто из них за медицинской помощью на месте происшествия не обращался.

Фото: https://70.мвд.рф

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