Томская область начала аудит первичного звена здравоохранения

1 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Власти Томской области приступили к аудиту районных больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора региона Сергея Жвачкина.

«Президент принял решение выделить на модернизацию первичного звена здравоохранения дополнительно 150 млрд рублей в течение следующих трех лет. Мы должны вложить их максимально эффективно и уже начали в Томской области аудит первичного звена. Изучаем степень износа оборудования и зданий, прорабатываем вопросы капитального ремонта, реконструкции и строительства новых объектов», — сказал Жвачкин.

Он подчеркнул, что до проведения какие-либо работ власти региона обсудят это медицинской общественностью и местным населением.

Глава региона напомнил, что в Томской области с 1999 года действует проект «Плавучая поликлиника», а с 2017 года региональные власти добавили к нему «Маршрут здоровья». Благодаря им, ежегодно врачи проводят выездные обследования более чем в 130 удаленных населенных пунктах.

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