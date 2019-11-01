Мэрия, «АБФ-Логистик» и «Чистый мир» пытаются договориться о раздельном сборе мусора

1 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ru.wikipedia.org

В администрации Томска обсудили возможность взаимодействия в вопросах раздельного сбора мусора департамента дорожной деятельности и благоустройства, регионального оператора по вывозу ТКО, компаний «АБФ-Логистик» и «Чистый мир», сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее региональный оператор, в соответствии с требованиями федерального законодательства, начал устанавливать специальные контейнеры для сбора отходов, подлежащих вторичной переработке - пластика, стекла, бумаги. При этом в ряде мест новые емкости размещались на месте сеток для сбора пластика компании "Чистый мир".

«С июля месяца исключительно региональный оператор и его подрядчики, отобранные на конкурсной основе с соблюдением всех процедур, имеют право собирать и вывозить отходы. И пластик, собранный на контейнерной площадке классифицируется именно как отходы. Другие компании, ранее работавшие на рынке, даже при наличии оформленной лицензии, не вправе делать это. Тем более нельзя вывозить собранные отходы на объекты, которых нет в утвержденной областью территориальной схеме. Именно поэтому мы в июле самостоятельно убрали все свои контейнеры для раздельного сбора, потому что для нас было важно работать в правовом поле", - пояснил директор компании АБФ-Логистик Николай Чаринцев.

В свою очередь директор компании «Чистый мир» Евгений Каверзин подтвердил, что в конце октября получил от регионального оператора предупреждение о необходимости убрать сетки, однако, настаивает на том, что работает на рынке законно. Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев предложил бизнесмену представить в департамент необходимые документы, подтверждающие право установки сеток на муниципальных контейнерных площадках, договора с САХ на захоронение так называемых «хвостов», возникающих в процессе сбора и переработки и другие документы.

«Мы ценим вклад вашей компании в процесс внедрения раздельного сбора мусора. По сути, вы первыми начали обучать томичей экологичному отношению к окружающей среде, - подчеркнул Сергей Аушев. – Юристы изучат все документы, и если есть возможность сохранить ваше право осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательство, мы её проработаем. Тем более, мы понимаем, что для оснащения всех контейнерных площадок емкостями для «сухих» отходов, подлежащих вторпереработке, а мэр Иван Кляйн нам ставит задачу внедрить это со следующего года повсеместно, нам потребуется весь имеющийся парк ёмкостей».

Также сегодня обсуждалась возможность привлечения компании «Чистый мир» для раздельного сбора мусора на базе образовательных учреждений.

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