В Томске ликвидировали крупный пожар на Алеутской (ФОТО)

31 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 31 октября, в Томске загорелось здание одноэтажного кирпичного магазина и мансарда пристроенного к нему жилого дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании у дома по ул.Алеутской, 3 поступило в 15.07. К приезду пожарных горела крыша магазина. Сотрудники МЧС эвакуировали из строения кислородный баллон, не допустили распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

Пожар удалось ликвидировать в 16.16. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши магазина (внутри горения не было), огнем повреждена мансарда жилого дома. Площадь пожара составила 216 кв.метров. В ликвидации было задействовано 9 единиц техники и около 40 человек.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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