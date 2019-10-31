Инвестор завершил подготовку проекта восстановления «Дома за рубль» на ул.Савиных, 10а

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске арендатор дома по ул. Савиных, 10а получил готовый проект, по которому будет восстановлен трехэтажный дом, имеющий статус памятника регионального значения, сообщает пресс-служба мэрии.

Подготовка проекта по реставрации здания заняла более года и потребовала совместных усилий архитекторов, конструкторов и проектировщиков. В нем описывается состояние дома в прошлом и детально отражен его будущий облик.

«До настоящего момента мы проводили в здании противоаварийные работы, и теперь рады, что наконец можем приступить к реставрации по проекту, для изготовления которого была проделана глобальная работа. В проекте около тысячи страниц – это различные чертежи и расчеты, подробно описан каждый наличник», - рассказал арендатор дома Алексей Будников.

По его словам, за время проведения противоаварийных работ был восстановлен и утеплен цокольный этаж здания, проведено восстановление кирпичного карниза снаружи здания. В течение лета масштабная работа была проведена по сохранению сруба. Специалисты нашли решение по замене части бревен с использованием специальных домкратов, которые приподнимали и фиксировали существующие стены здания и позволили заменить сгнившие бревна, в том числе на углах дома и полностью выровнять каркас здания. Большая часть материалов на объекте была сохранена, однако перекрытие между первым и вторым этажами потребует обновления. Как рассказал архитектор проекта Алексей Чепурнов, в новом облике на переднем и боковом фасадах дома будут воссозданы оригинальные балконы, которые ранее были утрачены. Это будет наиболее яркая деталь, которая частично изменит вид объекта после реставрации, однако она будет максимально соответствовать историческому облику здания.

С самого начала восстановления дома инвестор допускает на площадку всех желающих ознакомиться с ходом работ. С начала ремонта на объекте побывало уже свыше 100 гостей, в числе которых журналисты, волонтеры, депутаты, рядовые томичи и гости города, которым интересны исторические дома. Детали работ в доме описываются на специально созданной страничке в соцсетях, что привлекает внимание горожан к ходу восстановления здания.

В числе арендаторов двое из тех, кто уже завершил восстановление объектов, Евгений Калугин и Александр Беликов, взяли для восстановления новые объекты. Арендатор здания на Савиных, 10а намеревается восстановить дом за 2 года, после чего также рассматривает возможность взять в аренду и рядом стоящий дом по адресу ул. Савиных, 10.

Дом по ул.Савиных, 10а был построен в конце XIX века и был связан с именем российского исследователя Арктики Николая Николаевича Урванцева, который учился в Томском технологическом институте Томска и входил в команду профессора Обручева - автора известного литературного произведения «Земля Санникова».

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