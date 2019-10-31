Не звоните мне больше: Как заблокировать спам-звонки и рекламу в телефоне

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 31 октября 2019 // Фото: Photos.icons8.com

Время от времени все мы сталкиваемся кучей нежелательной информации. И если бороться с информационным мусором в эфире, или той же наружной рекламой нам зачастую не под силу, то ограничить возможные контакты с телефонными спамерами вполне возможно.

Номер телефона менять не потребуется — абонентам МТС достаточно выбрать подходящую услугу. Вместе с экспертами разбираемся, что и как подключить.

«Чёрный список»

Поступил звонок от нежелательного абонента? Добавьте его в «чёрный список», чтобы в дальнейшем спамер не смог дозвониться или отправить сообщение на ваш номер. При этом настраивать блокировку можно достаточно гибко.

Так, после подключения услуги пользователь может отключить источник спама на постоянной основе. Если вы более лояльны к рекламе, установите время действия запрета, например, в рабочие часы. Не обязательно полностью отсекать тот или иной номер — некоторые звонки можно переводить на голосовую почту и прослушивать сообщения в удобное время. Или не прослушивать.

Услуга «Чёрный список» доступна для абонентов МТС на любом тарифном плане, кроме «Коннект», «Онлайнер» и «МТС iPad». Обратите внимание: для блокировки текстовых сообщений потребуется предварительно подключить услугу SMS Pro.

В личном кабинете предусмотрена опция выбора сигнала, который услышит добавленный в список абонент: «Занято» или «Аппарат абонента выключен». Здесь же услугу можно поставить на паузу и включить уведомления о заблокированных вызовах. Кроме того, услуга позволяет настроить звонки или SMS по отдельности.

Подключить и настроить «Черный список»

«Чёрный список» для детей

Для детей в МТС предусмотрена специальная модификация предыдущей услуги. По сути, она объединяет в себе возможности родительского контроля, блокировки звонков и антиспама для SMS.

Для использования услуги в личном кабинете необходимо подключить связку «родитель — ребёнок». Связка может быть установлена как на один расчётный счёт, так и на разные. Далее папа или мама настраивают правила работы услуги:

Запретить все звонки и SMS со всех номеров или выбранных из адресного списка.

Установить запрет по дням, часам или постоянно.

Запретить SMS со всех номеров.

Настроить уведомления для родителей о спам-сообщениях на номер ребёнка.

Суммарное количество правил, которые можно настроить, может достигать 300.

Один родитель в своём личном кабинете может подключить не более 10 «детских» номеров.

Подключить и настроить «Чёрный список» для детей

«Блокировка спам-звонков»

Если ключевая фишка чёрного списка — возможность самостоятельно указать нежелательные номера, то в случае «Блокировки спам звонков» ничего настраивать не нужно, но и внести ручные правки в алгоритмы услуги тоже нельзя. Все входящие вызовы проверяются в режиме реального времени по спам-базе, которая формируется МТС.

Услуга «Блокировка спам-звонков» недоступна для тарифов «Коннект», «Онлайнер», «Планшет», «МТС iPad», IoT, «Умное устройство», Cloud, «МТС Авто», «Автосекретарь», «8-800».

Если среди звонящих вам появится спамер, система автоматически заблокирует его звонок, а пользователь получит уведомление об этом в SMS. Скачивать дополнительное приложение, загружать в смартфон спам-базу и давать сервису доступ к адресной книге — ничего из этого не нужно.

Подключить «Блокировку спам-звонков»

«Антиспам»

Сервис предназначен для блокировки рекламных рассылок в SMS. Если вы получили спам-объявление, в течение 24 часов отправьте SMS с номером отправителя рекламы на короткий номер 6333 — это бесплатно, если вы находитесь в зоне действия сети ИС. В течение суток служба поддержки МТС пришлёт уведомление о регистрации жалоб и даст рекомендации по блокировке ненужной рассылки.

Подробнее об услуге читайте на этой странице.

«Супер АОН»

Наверняка вы пользуетесь услугой автоматического определения номера. Однако она не позволит распознать так называемый скрытый номер — при звонках людей, подключивших себе услугу «АнтиАОН». Для распознавания скрытых номеров нужно тяжёлое вооружение — сервис «Супер АОН». Важно учесть, что эта услуга дополняет обычный АОН, а не заменяет его.

Подключить «Супер АОН»

По материалам Media.mts.ru

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