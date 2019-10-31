«Зенит» разгромил «Томь» в матче 1/8 финала Кубка России

31 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Накануне в Санкт-Петербурге прошел матч 1/8 финала Кубка России по футболлу, в рамках которого местный «Зенит» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет на 23 минуте встречи, когда Игорь Смольников переиграл вратаря томичей. Во втором тайме «Зенит» укрепил преимущество. Сначала, на 56 минуте, Алексей Сутормин после передачи Роберта Мака отправил мяч в ворота гостей. Через 10 минут Александр Ерохин пробил в дальний угол. Последний гол записал на свой счет Олег Шатов.

В итоге матч закончился со счетом 4:0. Следующий матч томская команда проведет 3 ноября на домашнем поле, где встретится с владивостокским «Лучом».

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