Количество томских бизнесменов сокращается из-за недостатка дешевых кредитов, но в 2020 году ожидается их рост

Томский Обзор / Фото: 31 октября 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Численность предпринимателей в Томской области за год заметно сократилась из-за отсутствия доступа к дешевым кредитам, однако в будущем ожидается рост числа бизнесменов за счет расширения программы льготного кредитования, сообщила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская в ходе очередного собрания в четверг.

«Перед Россией стоит очень сложная задача увеличить число предпринимателей в стране до 25 млн человек, а их вклад в ВВП должен возрасти более чем в 1,5 раза. К сожалению, в Томской области пока другая динамика — за год численность предпринимателей сократилась почти на 5 тыс. человек. Одна из главных причин, по мнению томских компаний, как и у большинства регионов, — отсутствие доступа к дешевым кредитам», — цитирует спикера агентство «Интерфакс-Сибирь».

По ее словам, в проекте федерального бюджета на развитие малого бизнеса предусмотрено 170 млрд рублей, впервые половина из них будет направлена на программу льготного кредитования.

«Программа уже опробована в регионах и очень востребована. В этом году томские предприниматели получили кредитов на сумму 800 млн рублей по ставке 8,5% годовых. Столько же, сколько в Иркутской или Омской областях, где численность населения вдвое больше нашей. Но потребность в кредитах у томского бизнеса в разы больше. Надеюсь, что в следующем году эту проблему нам отчасти удастся решить», — отметила Козловская.

По данным Федеральной налоговой службы, в Томской области по состоянию на 10 октября 2019 года зарегистрировано около 42 тыс. предприятий, в том числе около 22 тыс. индивидуальных предпринимателей.

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