Созданную томскими учеными косметику с ксеноном будут продавать в Корее

Инновационная косметика аleexe, созданная на базе лаборатории биохимии транспортных систем Томского госуниверситета, была представлена на выставке InterCHARM Beauty Expo Korea 2019, проходившей в Сеуле (Южная Корея). Несколько зарубежных компаний, работающих в Юго-Восточной Азии, высказали готовность продвигать на корейском рынке эти новые продукты на основе ксенона, сообщает пресс-служба вуза.

Пять лет назад учёные лаборатории биохимии транспортных систем ТГУ разработали трансдермальный способ доставки биологически активных веществ в организм с помощью инертного газа – ксенона. Это позволяет применять его в качестве энхансера (усилителя) для биологически активных и лекарственных веществ, тем самым улучшая свойства мазей, кремов, гелей.

Ранее биохимики ТГУ участвовали в российской выставке InterCHARM, но в этом году решили показать свои наработки в Корее. Выставка в Сеуле является хорошей тестовой площадкой, так как Южная Корея сейчас является одним из мировых лидеров в косметической индустрии. Но корейские выставки отличаются от большинства российских мероприятий – запретом на активную рекламу: нельзя зазывать участников, навязывать свою продукцию; продукт либо привлек к себе внимание, либо посетители к нему равнодушны.

"На выставке к нам было проявлено большое внимание. Мы не только получили обратную связь от посетителей, но и вернулись домой с новыми идеями и профессиональными контактами, – говорит заведующий лабораторией биохимии транспортных систем ТГУ, директор МИП «Нонекс» Александр Верховский. – Сейчас ведем переговоры с фирмами, выразившими готовность стать нашими представителями в Южной Корее".

По словам Александра Верховского, привлечь внимание посетителей и других участников к продукции в первую очередь помогла её инновационная составляющая. Принципиально новые предложения на рынке появляются довольно редко, поэтому использование ксенона в качестве активного компонента для косметики вызвало большой интерес со стороны потенциальных потребителей, дистрибьюторов и других участников InterCHARM Beauty Expo Korea.

"Внимание публики привлекало в первую очередь то, что за нашими разработками стоит университетская лаборатория, есть научная составляющая, – поясняет Александр Верховский. – Этот статус оценивается выше, чем просто продавца бренд-косметики. Сейчас мы планируем нарастить исследовательскую и экспериментальную часть. Плотно сотрудничаем с лабораторией физико-химических методов анализа. Это помогает определить, сколько активных веществ проходит через кожную мембрану, и подобрать сочетание компонентов, необходимое для лучшей проницаемости. Исследования нужны для того, чтобы создавать новые продукты максимально эффективные, но в то же время безопасные для потребителя".

В планы компании входит не только расширение линейки косметической продукции, но и разработка новых трансдермальных способов доставки лекарственных средств, например, инсулина или анестетиков. Также МИП «Нонекс» ведет переговоры с двумя компаниями, заинтересованными в использовании технологии насыщения ксеноном жидкостей для создания собственных косметических продуктов.

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